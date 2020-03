The Long Dark reverse ses bénéfices à la lutte contre le COVID-19

Le studio Hinterland derrière le très bon jeu de survie The Long Dark a publié un message sur son compte Twitter officiel pour faire une bonne action en ces temps de crise sanitaire.

Normalement au tarif de 24,99 euros le jeu The Long Dark jouit d'une remise de 60% permettant de faire passer le prix à 9,99 euros. Dans le même temps on apprend que l'intégralité des bénéfices reviendront à la lutte contre le COVID-19.

Beat your cabin fever while helping save lives! All profits from the #TheLongDark's sale on Steam during our Social Distancing Fundraiser go to support the @WHO's #Coronavirus Solidarity Response Fund: https://t.co/02bgnsbPM8 @unfoundation pic.twitter.com/on4nw2LNLE