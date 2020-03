The Council : Le premier épisode de la série de Focus se télécharge gratuitement

Si certains de nos compatriotes semblent faire preuve d'une certain angoisse à l'idée de rester confinés chez eux durant plusieurs semaines, les joueurs que nous sommes ont suffisamment de devoirs à rattraper pour qu'ils profitent de l'occasion afin de vider les tiroirs virtuels de leur backlog. Et pour les autres, les jeux gratuits se bousculent jour après jour au portillon.

À voir aussi : TEST de The Council Episode 1: L'aventure narrative à la sauce RPG

Les éditeurs de ce monde l'ont bien compris : l'heure est plus que jamais à l'hameçonnage, et devant l'avalanche de jeux qui tombent jour après jour dans la gratuité la plus totale, il convient de ne pas trop tarder à se faire une place de choix.

L'éditeur Focus Home Interactive dégaine donc à son tour un lapin de son chapeau magique (comme l'argent), en vous offrant le premier épisode de la série The Council, qui en compte cinq. Ce premier chapitre qui fait la part belle à l'investigation et aux joutes verbales avait su s'attirer les sympathies de notre magicien maison lors de sa sortie en mars 2018.

En revanche, le pitch du jeu semble avoir été taillé sur mesure pour émoustiller comme jamais notre Camille national : "The Council se déroule en 1793. Vous êtes Louis de Richet, membre d'une société secrète que l'énigmatique Lord Mortimer vient d'inviter dans son domaine, sur une petite île isolée au large de l'Angleterre. Vous y rejoignez les autres invités de votre mystérieux hôte, incluant certains grands noms tels que Napoléon Bonaparte, ou encore le premier Président d'une nouvelle grande puissance mondiale, George Washington."

Téléchargeable dès maintenant et sans débourser le moindre kopeck The Council Episode 1 : The Mad Ones est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.