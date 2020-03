Réalité virtuelle : HP en partenariat avec Valve et Microsoft pour un nouveau casque

La nouvelle génération de casques VR est en cours de développement et le groupe HP compte bien en faire partie, en collaboration avec Valve et Microsoft.

Le futur de la VR est-il dans cette annonce pleine d'espoir ? Ce qui est sûr c'est que le groupe HP promet en collaboration avec Valve et Microsoft quelque chose de plus immersif, plus confortable et sans compromis (selon les propres mots du constructeur). C'est via le compte Twitter Z by HP que l'on d'ailleurs droit à un teasing mais si vous êtes allergique à Twitter la vidéo est également disponible ci-dessus.

Developers, architects, and #VR users - this one's for you.



Get a sneak peek of the next benchmark in virtual reality headsets from @HP x @ValveSoftware x @Microsoft. https://t.co/m3hUAL6sK1 pic.twitter.com/IsqL2aOVsl - Z by HP (@ZbyHP) March 23, 2020

Pas vraiment d'informations pour l'instant si ce n'est qu'il s'agit du successeur du casque HP Reverb. Evidemment on peut aisément imaginer un casque sans aucun câblage pour le confort d'utilisation.

Le HP Reverb premier du nom était surtout destiné aux professionnels mais il se pourrait bien cette fois qu'avec la présence de Valve, le produit ait une vraie portée gaming.

Il ne reste plus qu'à attendre un prix, une date de sortie et surtout des caractéristiques techniques.