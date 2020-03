CONCOURS : Generation Zero fête son anniversaire avec du nouveau contenu et 5 jeux PC Steam à gagner

Cela fait déjà un an qu'est sorti Generation Zero, le dernier jeu d'Avalanche Studios, les créateurs de la série Just Cause. Et parce que le premier anniversaire est un événement à ne pas rater, les développeurs dévoilent pour l'occasion une tonne de contenu inédit, que les retours des joueurs ont permis d'améliorer, avec un concours à la clé !

Cet article est un contenu sponsorisé

Disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Generation Zero ne va pas souffler sa première bougie à moitié : déjà sujets à de nombreuses améliorations, le jeu continue de gratuitement s'améliorer grâce à sa nombreuse communauté. Depuis la sortie du premier DLC "Alpine Unrest", la note Steam du jeu continue de grimper sans s'arrêter, et les nouveautés dévoilées par Avalanche Studios viennent remercier les joueurs de leur soutien.

Des nouveautés à la pelle

Generation Zero va bientôt exhausser le voeu des nombreux survivants qui coopèrent dans cette aventure qui dépeint une Suède alternative en 1989, grâce à l'arrivée tant attendue du crafting. Vous pourrez désormais fabriquer vos propres objets, mais aussi améliorer et customiser vos tenues. En plus d'offrir un supplémentent de style, ces améliorations vous offriront de nombreux bonus en cours de partie.

L'inventaire a également fait l'objet de toutes les attentions, et sera relooké pour devenir plus facile à comprendre et à utiliser. Les joueurs pourront lister les items en fonction de leurs différentes catégories, et parce que tout est désormais permis, les limites d'empilement ont été supprimés, pour le plus grand bonheur des aventuriers précautionneux.

À chacun ses envies

Dans un souci d'améliorations permanentes, Avalanche Studios a également peaufiné l'Archipel de Generation Zero qui permettait à l'aventure de débuter, en apportant plus de variétés aux environnements extérieurs, mais aussi aux intérieurs des habitations. Tous ces ajouts participent à faire évoluer la narration par les décors, et offre une plus grande immersion dans cet univers post-apocalyptique.

Et parce que certains survivants ont eu le temps de peaufiner leurs techniques, Generation Zero offre désormais la possibilité de choisir directement le niveau de difficulté. Ce n'est pas tout : vous pourrez également choisir de supprimer les combats pour simplement profiter de l'exploration sans interruption, ou de voir le challenge renforcé à l'arrivée de nouveaux joueurs.

Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer dans Generation Zero !

En effet, à l'occasion de l'arrivée de ce nouveau contenu, Avalanche Studios et Gameblog vous proposent de gagner 5 jeux Generation Zero sur PC !

A partir d'aujourd'hui lundi 30 mars 12h00, et jusqu'au dimanche 5 avril à 23h59, vous pourrez jouer via le formulaire ci-dessous, pour tenter de gagner :

5 jeux Generation Zero (PC Steam)

Pour participer c'est très simple, il vous suffit d'avoir un compte Gameblog (ou de le créer) et de suivre ce lien ! N'oubliez pas, le concours se termine le dimanche 5 avril à 23h59.

Bonne chance à toutes et à tous !