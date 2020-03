PS5-Xbox Series X : La différence de puissance est "stupéfiante" selon un vétéran de Sony

Toute l'industrie du jeu vidéo parle en ce moment des annonces récemment faites concernant les caractéristiques de la PS5 et de la Xbox Series X. Sur le papier, il apparaît que les deux machines ont leurs points forts et leurs faiblesses. Et les développeurs "sans cheval dans la course" n'hésitent pas à en parler de manière décomplexée.

Les commentaires de personnalités de l'industrie du jeu vidéo au sujet des caractéristiques de la prochaine génération de consoles de salon s'enchaînent à un rythme relativement soutenu.

Cette fois, il est question de la remarque de Chris Grannell, un ancien de Sony Studio Liverpool et Guerrilla Games qui a passé près de 14 ans chez Sony (pendant lesquels il a travaillé en tant que lead designer ou encore senior game designer sur des jeux comme la série des Formula 1, WipEout HD Fury ou encore Killzone 2).

Ce dernier s'est exprimé sur l'écart de puissance entre la PS5 et la Xbox Series :

I've chatted to a few devs and they have confirmed the power difference is quite staggering. However they have said it doesn't mean you can't make good games on the PS5. These fanboys clearly don't care about that and are massively rattled. - Chris Grannell (@CJGrannell) March 22, 2020

J'ai discuté avec quelques développeurs et ils ont confirmé que la différence de puissance est pour le moins stupéfiante. Cela étant dit, ils ont dit que cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de bons jeux sur PS5. Ces fanboys s'en fichent clairement et sont massivement secoués.

Sans surprise, son tweet a titillé un certain nombre de fanboys qui n'ont pas hésité à venir le harceler dans ses mentions :

Woke up to a torrid of abuse from fanboys. Just a sensible word of advice here; gaming is about having fun, playing with friends, escaping from the crap that is going on in the world. If you don't like what I've said, that's fine, just look elsewhere. Look after yourselves. - Chris Grannell (@CJGrannell) March 24, 2020

À mon réveil, je me suis retrouvé face à un torrent d'insultes de fanboys. Un petit conseil : le but du jeu vidéo est de permettre de s'amuser, de jouer avec des amis, d'échapper à la merde du monde réel. Si vous n'aimez pas ce que j'ai dit, aucun problème, allez voir ailleurs. Prenez soin de vous.

Si l'écart de puissance pourra se ressentir sur la partie technique de jeux multi plates-formes (les jeux multi plates-formes étaient souvent plus aboutis techniquement sur 360 et PS4 lorsqu'ils étaient comparés à des jeux PS3 et Xbox One respectivement) cela ne veut pas dire que la PS5 ne bénéficiera pas de grands jeux.

Au fil du temps, les consoles Nintendo ont prouvé qu'il est possible de faire avec une puissance réduite d'une manière plus que satisfaisante.

Pour rappel, la PS5 et la Xbox Series X sont toutes les deux prévues pour la fin de cette année.