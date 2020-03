Inti Creates travaille sur 3 nouveaux jeux mais ne sait plus comment les annoncer

Nous aurions parfois tendance à l'oublier au vu des innombrables leaks et autres indiscrétions qui rythment notre petite industrie, mais le développement de nouveaux jeu obéit à un planning millimétré, dont les moindres détails sont arbitrés parfois des années à l'avance.

Mais avec cette précision d'horloger suisse dont la mécanique n'est pas toujours sans faille, le moindre changement de plan (les plans changent, vous savez) peut s'avérer difficile à négocier.

C'est parmi tant d'autres ce qui arrive actuellement au studio de développement Inti Creates, à qui l'on doit entre autres les séries Mega Man Zero, Gal*Gun, ou encore Azure Striker. Le PDG Takuya Aizu vient en effet d'annoncer que les petits gars d'Ichikawa n'étaient actuellement pas en train de chômer loin de là. Seule ombre au tableau : des annonces devaient tomber lors du Bitsummit 2020, destiné à se tenir les 9 et 10 mai prochains. Forcément, le planning s'est trouve quelque peu malmené, et l'affaire de se corser :

Au vu de la situation actuelle, je pense qu'il était raisonnable d'annuler ou de reporter les différents salons prévus au Japon et ailleurs. En revanche, je me demande désormais jour et nuit comment nous allons annoncer les trois jeux actuellement en développement ? Devrait-on les dévoiler "directement" sur YouTube ?

Si les japonais doivent encore porter Azure Striker Gunvolt 2 sur PlayStation 4, nous ignorons à l'heure actuelle sur quels types de productions oeuvre Inti Creates, qui devra comme bon nombre de studios faire avec les moyens du bord, en attendant le retour des beaux jours, et la reprise d'une activité normale, comme aimait à le dire ce bon vieux PPD.

Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir partout sur la planète se creuser la tête pour nécessairement repenser les campagnes de ces prochaines semaines, voire de ces prochains mois. En tous cas, si vous souhaitez en savoir plus sur les trois mystérieux projets d'Inti Creates, vous n'avez a priori qu'à donner de la voix...