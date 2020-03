PS5 : Le "plus grand saut générationnel" de la carrière du co-réalisateur de The Last of Us 2

Depuis l'annonce de la configuration de la PlayStation 5 il y a quelques jours, de nombreuses personnalités de l'industrie du jeu vidéo y vont de leur petit commentaire. Du côté d'un des studios les plus importants de Sony, on est clairement impressionné.

Kurt Margenau, le co-réalisateur de The Last of Us Part II et réalisateur d'Uncharted : The Lost Legacy, peut être ajouté à la liste des personnalités qui se sont exprimées au sujet de la PS5 des suites de la présentation réalisée par Mark Cerny.

De par son statut au sein de Naughty Dog, Kurt Margenau est, quoi qu'il en dise publiquement, certainement au courant depuis un moment des plans de Sony vis-à-vis de la PS5. Il a cependant commenté l'officialisation des caractéristiques de la nouvelle console de la maison-mère de son studio comme s'il venait de les apprendre en même temps que le commun des mortels :

Still tripping about this #PS5 SSD spec. Like, people don't even know how big of a leap in terms of game design can be made, especially for 1st party that doesn't have to design to lowest common denominator. By far the biggest leap in my career. Can't wait. - Kurt Margenau (@kurtmargenau) March 19, 2020

Je ne reviens toujours pas des caractéristiques du SSD de la PS5. Les gens ne réalisent pas l'ampleur du saut qui peut être réalisé en termes de game design, et plus particulièrement pour les studios First Party qui n'ont pas besoin de concevoir leurs jeux en tenant compte de la plus petite configuration. C'est de loin le plus gros saut générationnel de ma carrière. J'ai hâte. Des suites de la publication de ce tweet, le réalisateur s'est senti obligé de préciser que son message n'est pas un indice quant au développement par son studio d'un jeu PS5 :

Obligatory: no I'm not hinting at anything ND is working on, just speculating based on those numbers. - Kurt Margenau (@kurtmargenau) March 19, 2020

Je me sens obligé de préciser que non, il ne s'agit pas d'un indice à propos de ce sur quoi Naughty Dog travaille actuellement. Il s'agit uniquement de spéculations liées à ces chiffres. Il serait véritablement surprenant que Naughty Dog ne travaille pas déjà sur au moins un jeu PS5 (ou au moins sur une mise à jour PS5 de The Last of Us : Part II). Mais comme toujours dans ce type de situation, Kurt Margenau n'a pas la liberté de communiquer publiquement au sujet de ce sur quoi son studio travaille en secret.

Pour rappel, la PS5 est toujours prévue pour la fin de cette année.