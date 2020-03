League of Legends : Une bande-annonce révèle l'événement du 1er avril

L'événement du premier avril de League of Legends a été révélé dans une bande-annonce par Riot Games, avec une nouveauté qui en a marqué plus d'un : un skin Gardien des Etoiles pour Urgot.

La communauté le demandait depuis des années, il arriverait enfin : Urgot Gardien des Etoiles. Deux autres skins ont été aussi dévoilés dans la bande-annonce : celui sur Tristana, cosplayée en pingouin, et sur Veigar, aussi cosplayé façon kigurumi.

Ces skins apporteront plus de joie et de couleurs chatoyantes dans la Faille de l'Invocateur, mais d'autres choses sont certainement prévues pour l'événement du premier avril ; toutes les informations n'ont pas encore été dévoilées.

Il se pourrait que le mode de jeu temporaire URF (Ultra Rapid Fire) fasse son apparition, puisque celui-ci a été initialement inventé comme un poisson d'avril. Mais Riot Games pourrait aussi réserver d'autres surprises.

L'année dernière, l'événement du poisson d'avril a introduit le fameux skin Corgi Corki et a marqué le retour du mode URF. Plus d'informations sont à attendre sur cet événement... et on espère que le skin d'Urgot arrivera bel et bien dans la Faille !