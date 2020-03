Nvidia présente officiellement sa technologie DLSS 2.0 en vidéo

Nvidia annonce officiellement la disponibilité de la technologie DLSS 2.0. Evidemment maintenant ça sera du cas par cas dans les jeux via des mises à jour drivers notamment.

La technologie DLSS 2.0 est une nouvelle technologie améliorée de deep learning qui booste la fréquence d'image tout en générant des images de meilleure qualité. On avait déjà pu en avoir un bel aperçu dans Metro Exodus et un gain très significatif de FPS. Cette fois c'est l'étape supérieure.

Grosso modo le DLSS 2.0 permet d'avoir une qualité d'image comparable aux résolutions natives tout en restituant seulement entre un quart et la moitié des pixels. Résultat direct ? Un meilleur framerate et un rendu quasiment identique visuellement, voire meilleur sous certaines conditions.

Et c'est désormais officiel, MechWarrior 5 : Mercenaries et Control rejoignent désormais Deliver Us The Moon et Wolfenstein: Youngblood dans la liste des jeux compatibles avec le DLSS 2.0 de chez Nvidia.

D'autres jeux sont à venir pour agrandir cette liste.