HyperX annonce l'arrivée de son casque Cloud Alpha S Black Edition

HyperX annonce aujourd'hui la disponibilité du casque gaming HyperX Cloud Alpha S Blackout Edition pour élargir sa gamme actuelle. Les détails.

Ce nouveau casque Cloud Alpha S Blackout offre donc un son HyperX Surround virtuel 7.1 personnalisé doté d'une fonction de mélangeur audio permettant ainsi d'activer simplement le son Surround et d'ajuster le mix entre l'audio du jeu et celui des tchat type Discord ou TeamSpeak.

Le constructeur précise aussi qu'il est aussi doté d'une technologie à double chambre séparant les basses fréquences des médiums et des aigus pour un son plus précis. Coté design on est sur un châssis entièrement noir sobre. Pour le confort le produit dispose de coussinets en mousse à mémoire de forme et d'un similicuir respirant.

Disponible au prix de 129,99 euros, HyperX précise tout de même que le produit risque de prendre du retard dans les livraisons suite à la situation sanitaire actuelle.