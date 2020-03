Resident Evil 3 : Capcom annonce le retour d'un défi réservé aux joueurs confirmés

Contrairement à une tristement célèbre expression, les joueurs de la série de survival horror Resident Evil sont bel et bien venus pour souffrir, eux. Et même si le récent remake du deuxième épisode oriente désormais la série vers l'action, Capcom n'entend pas limiter les envies des plus téméraires chasseurs de zombis.

Depuis ses débuts en 1996, la saga Bio Hazard a habitué les joueurs à une certaine forme de dépassement, grâce aux rangs de fin de partie et aux multiples récompenses déblocables in-game, histoire d'organiser une véritable boucherie après plusieurs runs compliqués.

Et si Resident Evil 2, le remake, avait tenu à conserver les scénarii bonus de ces chers Hunk et Tofu, la nouvelle lecture de Resident Evil 3 offrira également aux vétérans un défi de taille, en corrigeant l'un des aspects qui avait pu faire enrager certains l'an passé : la destructibilité du couteau. Les joueurs frustrés par leur fragilité dans le précédent remake apprécieront.

Avec Resident Evil 3, c'est promis, les couteaux dureront aussi longtemps que ceux présentés à des fins publicitaires dans Top Chef, et permettront de ressusciter le bon vieux principe du "Knife-only run", comme l'explique le producteur Peter Fabiano à nos confrères de Game Informer :

Dans Resident Evil 3, le couteau sera indestructible, et vous pourrez donc l'utiliser à l'infini. Nous sommes dans un survival horror après tout, et vous pouvez finir par manquer de tout. De balles, d'herbes, de tous les items que vous pouvez consommer. Et si vous n'avez plus rien, que vous reste-t-il ? Votre couteau. Le réalisateur Kiyohiko Sakata a toujours souhaité que l'on puisse compter sur son fidèle couteau.

Les adeptes des défis alambiqués trouveront donc à qui parler, et la seule question qui nous taraude désormais est de savoir combien de jours il conviendra de patienter avant que les premiers runs à l'arme blanche ne fleurissent sur la toile. Après tout, s'il est une chose dont nous ne manquons pas en ce moment, c'est de temps.

Affûtez votre lame et vos réflexes : Resident Evil 3 viendra casser la routine à partir du 3 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Mais si, ça arrive vite.