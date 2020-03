PUBG parle de son futur et fête son anniversaire avec des skins gratuits

PUBG fête ses 3 ans. En effet il est sorti le 23 mars 2017 et pour fêter ça dignement un pack de skins est gratuit alors que le studio PUBG Corp parle (un peu) du futur de son battle royale.

À voir aussi : PUBG : Le patch 6.3 est là le Panzerfaust débarque, détails sur la MAJ 6.2 consoles

Pour fêter les 3 ans, des objets sont inclus dans la box 3e anniversaire. Ils peuvent se retirer gratuitement dans la boutique en jeu sur PC avant la date du 23 avril et lors de la connexion sur console avant le 25 avril.

Vous pouvez voir les objets en question dans notre galerie. Le mot-clé est : Rose. Il y a un hoodie rose, un skin d'arme rose et un parachute rose.

Pour ce qui est du futur du jeu, voilà le message du studio publié dans le billet de développement :

Nous voulons continuer à améliorer ce qui a rendu le jeu si populaire ces 3 dernières années. Cela comprendra des retouches de cartes, ainsi que de nouvelles cartes, de nouvelles armes et mécaniques, des options de jeu supplémentaires telles que le Match à mort par équipe (récemment ajouté avec la màj 6.2), et bien sûr des améliorations de la qualité de vie et des corrections de bugs pour certains de vos problèmes les plus urgents. PUBG a fait un long chemin depuis mars 2017 et nous comprenons parfaitement qu'il reste encore beaucoup à faire, mais c'est grâce à vous tous que nous avons pu prendre notre petit jeu et en faire l'un des plus grands de tous les temps. Nous savons qu'une telle réussite implique une responsabilité envers vous tous et nous travaillons dur cette année encore pour faire mieux.

PUBG est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.