Demon Slayer : Un premier jeu vidéo s'annonce, CyberConnect2 aux manettes

Il y en a qui ne chôment décidément pas en ce moment : après avoir enchaîné les épisodes de Naruto Shippuden : Ultra Ninja Storm, au charbon sur Fugue on the Battlefield et toujours occupé à faire les poches des joueurs crédules via quelques DLC consacrés à Dragon Ball Z Kakarot, CyberConnect2 ne ralentit pas la cadence, bien au contraire.

Après avoir adapté bon nombre de mangas à succès, le studio de Fukuoka a jeté son dévolu sur Demon Slayer, l'oeuvre de Koyoharu Gotōge. L'annonce a été faite via un stream gargantuesque de 48 heures (!) qui s'est tenu ce weekend au Japon. Il faut dire que le shōnen déjà adapté en anime connaît un certain succès sur son archipel natal, et que CyberConnect2 avait déjà annoncé travailler sur un nouveau titre venu du monde du manga.

Si les premières images disponibles dans notre galerie et le trailer de notre lecteur ci-dessus nous permettent de découvrir un style graphique fort sympathique, bien peu d'éléments ont pour le moment filtré concernant ce jeu d'action dans lequel il conviendra de... trancher du démon, forcément. Port-Salut, tout ça...

Si l'éditeur n'a pas encore fait connaître son identité, rappelons que malgré son étroit partenariat avec Bandai Namco, CyberConnect2 a depuis quelques temps décidé de distribuer lui-même certaines de ses productions. Les paris sont donc aussi ouvertes que les chakras. Ah non pardon, je pensais à un autre shōnen...

Demon Slayer, sous-titré Hinokami Keppuutan, est annoncé sur PlayStation 4 pour 2021, sans plus de précisions. En attendant, vous pouvez toujours aller jeter un oeil au site officiel, on ne sait jamais.