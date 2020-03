Monster Hunter World Iceborne détaille sa 3e mise à jour GRATUITE

Monster Hunter World : Iceborne présent sa troisième mise à jour gratos, pas plus tard que tout de suite. Si, comme notre Joniwan national, vous l'avez poncé comme un Dieu vivant, alors ceci pourrait SANS DOUTE vous intéresser au plus haut point.

À voir aussi : Notre comparatif technique PS5 vs. Xbox Series X, que valent-elles sur le papier ?

La troisième mise à jour gratuite de Monster Hunter World Iceborne est donc désormais disponible sur consoles, offrant deux puissantes variantes de Monstres, un certain nombre de réglages et un nouvel événement saisonnier.

A travers un nouveau journal des développeurs vidéo, l'équipe de Monster Hunter a également présenté les futures nouveautés prévues. Les joueurs pourront grâce à elles prochainement s'essayer aux chasses de rang Maitre pour le Kulve Taroth doré, le Namielle alpha-suprême mais aussi être les témoins de l'apparition de l'Alatreon dans le Nouveau Monde.

Voici tout le détail :

Nouveaux challenges

Seuls les chasseurs les plus audacieux oseront se frotter au Rajang Orage, variation flamboyante d'un des monstres les plus furieux de l'univers Monster Hunter. Lorsqu'il entre en rage, il se met à briller intensément, sa crinière toute gonflée d'énergie, et il embrasse sa colère bouillonnante pour amplifier encore ses attaques. Chaque affrontement avec ce prédateur est sans merci. Il peut attaquer à partir d'une surface verticale et possède de nouvelles attaques à moyenne et longue distances, ne laissant aucun répit à ses proies. Le Rajang Orage ayant beaucoup moins de points faibles, peu de choix pour les chasseurs que de le braver frontalement.

La variante Brachydios Tempête arrive avec quelques changements explosifs dus à une couche encore plus volatile de slime s'écoulant de multiples endroits sur son corps. Les chasseurs peuvent forcer le slime à tomber en attaquant des parties spécifiques, mais doivent être préparés à éviter une zone explosive encore plus large une fois que celui-ci a atteint le sol.

Les chasseurs assez courageux pour tenter ces rencontres seront récompensés par des matériaux permettant de forger de nouveaux équipements Palico de haut niveau, des armes, des armures avec de nouvelles compétences bonus et des pendentifs décoratifs.

Modifications visuelles des armes et aide entre chasseurs

Cette troisième mise à jour du titre introduit également la possibilité de skin d'armes, dont on peut modifier l'apparence sans impact sur leurs statistiques. La première série d'armes le permettant est disponible dès maintenant. Plus tard en avril, des armes aux designs uniques rejoindront le pool d'armes permettant ces modifications visuelles.

Le système d'aide aux chasseurs a également été revu, avec des récompenses monétaires accrues et des chances de loot supérieures dans certains types de quêtes pour les chasseurs de rang Maître supérieur aidant des chasseurs de rangs Maitre inférieur. L'aide aux chasseurs en mission ouvre désormais la possibilité de recevoir des décorations rares grâce aux Carved Feystones, tandis que d'autres quêtes régulières permettent d'obtenir des King armor Spheres qui améliorent l'armure. Ces sphères seront utiles maintenant que les armures rares de niveau 12 peuvent être améliorées au niveau 20.

Les adeptes du Fief Glorieux auront désormais accès à un nouvel outil : la "Capsule puante". Désormais, les leaders de quêtes peuvent forcer les Monstres indésirables à quitter une région immédiatement lors d'une chasse.

Les victimes de la mode ont également des raisons de se réjouir car toutes les coiffures des personnages non joueurs de MH : World sont désormais disponibles dans le cadre d'une mise à jour gratuite de personnalisation.

Nouveau Festival Un jour après l'arrivée de cette mise à jour numéro 3 pour les joueurs PC le 8 avril, les communautés PC et consoles célébreront le nouvel événement saisonnier de Seliana, le Festival de la Floraison, et le départ des mises à jour de contenu simultanées pour toutes les plateformes à venir ! Toute la base se met dans l'ambiance, avec de nouvelles décorations pour le centre de rassemblement, de nouveaux repas à la cantine, un nouveau costume de Poogie, des équipements Palico de saison, des pendentifs et de nouvelles options de cartes de guilde. Pendant le Festival de la Floraison, des bonus et des primes de connexion offriront des billets pour la fabrication de l'élégante armure de l'événement, en plus des toutes nouvelles quêtes de l'événement qui fournissent des matériaux pour des coiffes rares, et une paire de Lames doubles inédites.

Futures mises à jour

En avril, les chasseurs auront de nouveaux défis à relever, entre autres avec l'arrivée du scintillant Kulve Taroth Rang Maître, et l'émergence du Namielle Alpha-suprême. La nouvelle quête événementielle du Kulve Taroth offre à des groupes de quatre chasseurs la possibilité de rassembler des matériaux de mise à niveau qui permettre de monter l'équipement de siège de Haut Rang au Rang Maître. Les chasseurs devront également tirer le meilleur parti de leur intelligence, de leurs armes et de leurs stratégies pour faire face à l'arrivée imminente de la redoutable catastrophe naturelle qu'est l'Alatreon, un Dragon Ancien particulièrement retors.

Monster Hunter World : Iceborne est un jeu d'action/RPG disponible depuis le 6 septembre 2019 sur Playstation 4 et Xbox One et le 9 janvier 2020 sur PC.