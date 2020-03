PS5 : Sony apporte des précisions sur la rétrocompatibilité PS4

Des suites de la présentation de la PS5 animée par Mark Cerny plus tôt cette semaine, un des éléments qui a le plus fait parler a été la rétrocompatibilité de la console avec les jeux PS4. Une certaine confusion régnant autour de cette dernière, Sony a jugé nécessaire de s'exprimer à ce sujet.

Dans un message posté par Sony sur le PlayStation Blog, le constructeur japonais apporte quelques précisions supplémentaires au sujet de la compatibilité des jeux PS4 avec la PS5. Le constructeur japonais confirme que la rétrocompatibilité ne sera pas totale. Il s'attend cependant à ce que la grande majorité des jeux PS4 puissent tourner sur PlayStation 5 :

Vu la quantité de jeux incroyables présents dans le catalogue de la PS4, nous avons consacré des efforts significatifs dans le but de permettre à nos fans de jouer à leurs jeux favoris sur PS5. Nous pensons que l'immense majorité des plus de 4.000 jeux PS4 seront jouables sur PS5.



Nous nous attendons à ce que les jeux rétrocompatibles tournent à une fréquence boostée sur PS5 de manière à bénéficier de framerates plus élevés et plus stables, et des résolutions potentiellement plus élevées. Nous évaluons en ce moment les jeux au cas par cas afin de trouver d'éventuels problèmes qui nécessitent des ajustements de la part des développeurs originaux des logiciels.



Au cours de sa présentation, Mark Cerny a évoqué les 100 jeux PS4 les plus utilisés afin de montrer que nos efforts en matière de rétrocompatibilité se passent très bien. Nous avons déjà testé des centaines de titres et nous nous préparons à en tester des milliers d'autres à l'approche du lancement de la console. Nous diffuserons des mises à jour sur la rétrocompatibilité ainsi que de nombreuses autres informations sur la PS5 dans les mois à venir. Restez à l'écoute. Ce message, plus complet que celui diffusé par Sony plus tôt cette semaine, ne vient cependant pas contredire ce qui a été dit précédemment. Même si "l'immense majorité" des jeux PS4 seront jouables sur PS5, cela implique que la totalité du catalogue ne le sera pas.

Il est également intéressant de noter que d'éventuels problèmes de compatibilité doivent être réglés par les développeurs des jeux et non pas par l'équipe de Sony en charge de la rétrocompatibilité. Sony précise également que tous les jeux PS4 tournant sur PS5 ne bénéficieront pas nécessairement d'une résolution plus élevée.

Pour rappel, la PS5 est prévue pour la fin de cette année.

