Zelda Breath of the Wild : Découvrez l'étonnant speedrun "Dog %", une catégorie qui a du chien !

D'ordinaire, l'équation "speedrun + Zelda" donne plutôt un résultat proche d'Ocarina of Time, évidemment. Jeu culte d'entre les jeux cultes, le premier opus 3D n'est pourtant pas le seul à déchaîner les passions, ni à multiplier les sous-catégories de runs, ô que non.

Le plus récent Breath of the Wild déchaîne lui aussi les passions, en témoigne la catégorie improbable du jour : le "Dog %", une épreuve qui consiste à nourrir les 16 chiens du jeu dans un ordre précis. C'est le streamer PointCrow qui a réunit 20 de ses pairs afin d'organiser une grande course à travers Hyrule.

Et si la thématique, sans doute inspirée par le désormais célèbre compte "Can You Pet The Dog ?", peut prêter à sourire, elle conserve pourtant bel et bien une dimension speedrun. Dès le départ, il faudra en effet s'échapper du Shrine of Resurrection, avant de partir rassasier dans l'ordre les toutous, ce qui implique notamment de récupérer assez de nourriture en début de partie pour traverser le plateau enneigé, et sa pompe à stamina.

Et si l'on aurait plus d'une fois envie de coller une grande tarte dans la souriante tronche de notre animateur histoire d'avoir un peu la paix, les performances de la vingtaine de streamers nous offrent quelques beaux moments de skill, de trouvailles et de raccourcis en tous genres, qui nous laissent évidemment rêveurs sur le nombre de catégories insoupçonnées qui pourraient encore émerger.

Pourra-t-on caresser nos mais les chiens dans Breath of the Wild 2 ? Le mystère reste entier...