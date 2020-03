GTA IV est revenu sur Steam en édition complète (ou presque)

Après sa disparition éclair de la boutique de Valve, imputée à l'arrêt de Games for Windows Live, Grand Theft Auto IV se présente à nouveau dans une nouvelle édition à la fois plus forte et légèrement amputée. Explications.

À voir aussi : Coronavirus : Rockstar Games (GTA, Red Dead) fait le point sur les mises à jour de ses jeux

Rockstar avait annoncé le retour pour mars. Et c'est maintenant chose faite. Les possesseurs de GTA IV et Grand Theft Auto : Liberty City Stories sur Steam voient leur version mise à jour pour se transformer Grand Theft Auto IV : Complete Edition.

Si vous possédez l'un ou l'autre, vous voilà donc avec la totale, c'est à dire l'aventure de Niko Bellic et celles du biker Johnny Klebitz et du garde du corps de Anthony "Gay Tony" Prince, Luis Fernando Lopez. Ce qui n'est pas négligeable. En revanche, comme annoncé précédemment, il faudra faire le deuil du multijoueur, des classements en ligne et de quelques stations de radio désactivée pour le moment. C'est ainsi.

Si vous souhaitez acheter cette Complete Edition, il faudra, sur Steam comme sur le Launcher Rockstar, patienter jusqu'à ce mardi 24 mars 2020.