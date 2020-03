Xbox Series X : La console décortiquée dans ses moindres détails en vidéo

Le bal de la Next-Gen est bel est bien lancé et cette fois-ci, nous avons même droit à une vidéo complète permettant de voir la Xbox Series X aussi bien au niveau de la console elle-même qu'à travers ses entrailles.

Le Youtubeur Austin Evans a en effet été convié par Microsoft pour découvrir la Xbox Series X de près. Ce dernier a pu voir la bête dans ses dimensions réelles, sa manette mais également ses entrailles sans oublier... les jeux.

De quoi nous permettre de voir les effets du Ray-Tracing sur Minecraft ou bien encore Gears 5 sur Xbox Series X. En outre, cela permet de voir comment se comporte la console lorsque l'on passe d'un jeu à un autre. Le tout semble prometteur, car la réactivité et le passage d'un jeu à l'autre semble très facile. Cependant, on ne voit pour l'instant que des jeux Xbox One (logique), et il faudra attendre d'apercevoir le résultat sur les jeux next-gen.

Chris Kujawski, le designer principal de la Xbox Series X est aussi présent dans la vidéo pour expliquer les spécificités du design de la console et plus particulièrement son fameux système de ventilation.

Dans tous les cas, il y a ici de quoi se faire une bonne idée de ce qu'est la console et de la communication de Microsoft concernant sa prochaine machine. La firme de Redmond semble avoir trouvé sa vitesse de croisière en termes de communication et cela, pour notre plus grand plaisir de joueur.