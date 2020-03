Sea of Stars : Le studio de The Messenger embraye sur un RPG via Kickstarter

Après un premier jeu tout bonnement excellent, les québécois de Sabotage Studio ont décidé de rester dans la tranchée du feeling rétro, dans un autre genre qui a connu son essor dans les années 90, le RPG.

Et quand je dis RPG, je précise qu'il s'agit plutôt de celui qui officiait sur consoles 16 bits et qui a eu comme ambassadeurs des Dragon Quest, Final Fantasy et autres Chrono Trigger sans oublier Breath of Fire, pour ceux qui me viennent de tête.

Sabotage a annoncé le développement de Sea of Stars, un RPG à l'ancienne, avec combats au tour par tour. Prévu sur PC et consoles (non précisées) pour 2022, il compte bien insuffler quelques idées neuves et du dynamisme au genre - via déplacements fluides et des affrontements énergiques. Tout en prenant soin de nous faire rêver avec un pixel art qui donne envie de ressortir Secret of Mana tout de suite. Vous pouvez le voir dans sa première bande-annonce et les images de notre galerie, c'est charmant. Ces éclairages, quel délice. Et on se délecte déjà des compositions de Eric "rainbowdragoneyes" Brown en découvrant les six personnages jouables prévus.

Le studio fondé par Thierry Boulanger, composé de seize âmes, a choisi de compter sur le financement participatif pour ce projet dont l'histoire fera office de prequel à The Messenger. Seas of Stars a besoin de 83.282 euros sur Kickstarter avant le 18 avril prochain. Spoilers : au moment s'écrivent ces lignes, nous sommes déjà à plus de 23.000 euros récoltés. Donc on ne s'inquiète pas et on commence déjà à se demander ce qui nous attend après le premier objectif atteint.