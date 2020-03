Game Developer Choice Awards 2020 : Le palmarès révélé (sans cérémonie), une oie couronnée !

Début janvier, les nommés des Game Developer Choice Awards étaient connus. La Game Developer Conference 2020 annulée, l'événement n'a pas eu lieu mais on sait tout de même qui sont les jeux de l'année selon les créateurs.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus malgré tout festive, Kim Swift a bien tenu son rôle de présentatrice des Game Developer Choice Awards 2020. Pas devant une foule en délire mais chez chez elle, tranquillou, son petit toutou l'accompagnant dans chaque pièce de son logement.

On se souvient que Death Stranding était le jeu le plus représenté des différentes catégories en place avec sept citations, et que Control et Outer Wilds se trouvaient en embuscade avec cinq victoires potentielles. Qu'en est-il ?

Voici la liste des lauréats :

MEILLEUR SON

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

MEILLEUR DÉBUT

MEILLEUR DESIGN

PRIX DE L'INNOVATION

Baba Is You (Hempuli)

MEILLEUR JEU MOBILE

What the Golf ? (Triband Productions/The Label Limited)

MEILLEURE TECHNOLOGIE

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

MEILLEUR JEU VR/AR

Jeu du public

JEU DE L'ANNÉE

Et non vous ne rêvez guère : le jeu de Hideo Kojima repart complètement bredouille, tout comme l'expérience d'exploration hors-norme de Mobius Digital.

Control s'en sort avec trois récompenses, Baba is You deux, et surtout, surtout, SURTOUT, l'oie d'Untitled Goose Game eut désormais cancarder devant tous les meilleurs game designers de la planète. Complètement fou, non ?

Sacré truc que ces Goose Developer Choice Awards.