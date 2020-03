Apple présente son nouvel iPad Pro mi laptop mi-tablette, infos, vidéo, images et prix

Apple a présenté officiellement ses nouveaux iPad Pro qui brisent un peu les frontières (un peu comme ce que fait Microsoft) entre tablette et PC avec l'accompagnement possible donc d'un Magic Keyboard.

Deux modèles d'iPad existent, des versions 11 et 12,9 pouces. On y trouve à l'intérieur l'évolution du processeur A12X Bionic, il s'agit du A12Z composé de 8 coeurs et une meilleure architecture thermique (important pour la préservation de la batterie notamment).

Pour accélérer les calculs et donc garantir une ouverture rapide de vos programmes (mais pas que) on y retrouve la puce Neural Engine. Le but est d'apporter de la fluidité dans la mise en route, l'ouverture et la fermeture des diverses applications.

Côté photo l'appareil est bien doté avec un triple capteur arrière de 12 +10 mégapixels avec grand-angle et ultra grand-angle ainsi qu'un capteur Time of Flight permettant de faire de la réalité augmentée.

Pour accompagner l'iPad Pro, Apple sort aussi un nouveau clavier qui permet à la fois de faire étui de protection et clavier. Un nouveau trackpad est présent et plus précis nous dit-on et la course du clavier est annoncée à 1 millimètre.

Tout ceci a un prix comme vous pouvez vous en douter.

Voici un petit récap' pour que ça soit clair :

iPad Pro 11 pouces 128 Go : 899 euros

: 899 euros iPad Pro 11 pouces 1 To : 1619 euros (ça fait cher l'espace de stockage)

: 1619 euros (ça fait cher l'espace de stockage) iPad Pro 12,9 pouces 128 Go : 1119 euros

: 1119 euros iPad Pro 12,9 pouces 1 To : 1839 euros

: 1839 euros Magic Keyboard 11 pouces : 339 euros

: 339 euros Magic Keyboard 12,9 pouces : 399 euros

Le tout sera disponible dès le 25 mars sur le site officiel et plus tard dans les magasins Apple Store quand ceux-ci ouvriront à nouveau.