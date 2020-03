Shadow Man Remastered : Le retour du chasseur de zombis s'annonce en 4K HDR

Si certains remasters sont réclamés sans ménagement durant des années par des joueurs frileux, d'autres savent créer la surprise, parce que personne ne les attendait vraiment. Comme le veut l'expression consacrée : Personne ne vous a oublié, Pier... euh, Shadow Man.

S'il l'on vous balance dans la même équations les termes "Acclaim" et "Nintendo 64", il y a de fortes pour que le résultat mentionne de près ou de loin la série Turok, adaptation à la première personne du comics à succès. Mais ce serait oublier un peu vite que les aventures du chasseur de zombis en milieu voodoo ont elles aussi fait l'objet d'une adaptation vidéoludique en 1999.

Vous l'avez donc compris : voici venir Shadow Man Remastered, la version revue et liftée de l'original, qui résulte du partenariat renouvelé entre l'éditeur de comics Valiant Entertainment et le développeur Nightdive Studios, déjà au turbin sur le remake de System Shock ou le remaster d'un certain Blade Runner. Afin d'aiguiser les appétits des vieux briscards comme des jeunes curieux, l'annonce de ce remaster mentionne un certain nombre de nouveautés aussi incroyables que magiques :

Affichage 4K

Mappage d'ombre dynamique

Éclairage dynamique

Anti-aliasing et autres effets correcteurs

Meilleure densité des effets de particules

Affinage des parties visuelles et audio

Modification du gameplay

Contenu inédit supprimé de la version originale

Support HDR

Cette avalanche de modernité permettra-t-elle à Shadow Man Remastered de briller une nouvelle fois dans le coeur des joueurs ? Réponse en 2021. Soucieux de ne pas mettre la charrue avant les boeufs, Nightdive Studios annonce la sortie du jeu sur PC et Switch, mais aussi de façon plus nébuleuse sur "PlayStation" et "Xbox". Aurez-vous le courage d'y ajouter un numéro ?