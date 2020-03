Football Manager se joue gratuitement pendant une semaine

La distanciation sociale, le confinement... Oui, mais aussi la solidarité et les solutions pour essayer de ne pas tourner en rond, dont la gratuité. Et là, les fondus de football et de management seront ravis.

Encore un bel exemple de générosité durant cette période où l'on est contraint, pour le bien de tous, de rester chez soi, et où il n'y a plus la moindre rencontre de ballon rond à se mettre sous la dent.

Sports Interactive et Sega ont annoncé que Football Manager 2020 allait être jouable gratuitement sur Steam dès maintenant et jusqu'au mercredi 25 mars à 16h00. Oui, la toute dernière édition, pendant sept jours.

Et pas d'entourloupe : il suffit de se rendre sur la page Steam de Football Manager 2020 et, après vous être connecté avec votre compte, cocher "Jouer au jeu". Celui-ci sera complet et, vu sa nature chronophage, vous aidera à oublier le monde qui vous entoure sans aucun problème.