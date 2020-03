Le Steam Game Festival de printemps annoncé, plus de 40 démos de jeux à découvrir aujourd'hui

En décembre dernier, en marge des Game Awards, Steam proposait pendant quelques jours la possibilité de récupérer plusieur démos de jeux attendus. La Game Developer Conference de San Francisco qui devait avoir lieu cette semaine reportée, l'opération est renouvelée.

À voir aussi : Steam : Avec le coronavirus, la plate-forme bat des records de fréquentation

C'est à Geoff Keighly, producteur et animateur des Game Awards, qu'est revenu l'honneur d'annoncer une initiative qui tombe à point nommé pour les confinés, les curieux et les fauchés.

Surprise! @thegamefestival returns tomorrow to @Steam with 40+ new games you can play at home, which were originally set for GDC. This is the Spring edition of @thegamefestival pic.twitter.com/lD7LE509Ge - Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 17, 2020

Surprise ! Le Game Festival revient sur Steam avec plus de 40 nouveaux jeux, qui auraient dû être à la GDC, que vous pouvez essayer chez vous. Il s'agit de l'édition de printemps.

La dernière phrase s'explique rapidement : les plans sont de faire du Game Festival un rendez-vous régulier.

We'll have more editions of the Festival throughout the year to connect gamers around the world to content you can play at home. Stay tuned for more details! And we're working hard to make the Festival available on more platforms too. - Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 17, 2020

Il y aura d'autres éditions du Festival durant l'année, pour connecter les joueurs du monde entier à des contenus jouables à la maison. Restez connectés pour plus de détails ! Et nous travaillons dur pour que le Festival soit proposé sur plus de supports.

Le Game Festival de printemps, organisé avec l'aide d'Indie MEGABOOTH, Day of the Devs, The MIX, débuter ce mercredi 18 mars à 18h00 pour se terminer le 23 mars. La liste complète des jeux que l'on pourra essayer gratuitement n'a pas été révélée. Ce sera la surprise à l'heure dite en cliquant sur cet hyperlien.