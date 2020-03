Two Point Hospital En Pleine Nature est reporté d'une semaine

Two Point Hospital : En Pleine Nature était initialement prévu pour aujourd'hui mais il faudra finalement attendre la semaine prochaine pour goûter aux nouveaux contenus.

Two Point Hospital souhaite ajouter la gestion écologique d'un hôpital via son DLC En Pleine Nature. Le but est aussi d'ajouter des maladies liées à la campagne, toujours avec une pointe d'humour.

Voyez plutôt le nom de certaines des nouvelles maladies à traiter :

Cervelle de lapin

Navet

Main verte

Caprice caprin

Passoire mentale

Au prix de 9 euros, le titre possède une petite réduction de 10% permettant de payer le tout 8,09 euros. Un petit gain mais c'est toujours ça.

La sortie est donc maintenant prévue pour le 25 mars 2020.