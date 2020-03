Beat Saber est maintenant multimillionnaire, un nouveau pack prestigieux annoncé

Voilà un jeu qui fait peut-être parti de votre playlist pour à la fois vous distraire tout en gardant la forme. Beat Saber a passé un cap de ventes important qui confirme son statut de gros succès de la réalité virtuelle.

Ce qui est sûr, ce qu'on ne l'appellera jamais "Bide Saber". Le jeu de découpe rythmique en réalité virtuelle de Beat Games, sorti initialement le 21 mai 2019, continue sa progression dans les ventes et

Big day for Beat Saber!



We've reached:

🔸 2 MILLION SOLD COPIES for the base game, and

🔸 10 MILLION SOLD SONGS for downloadable content



This wouldn't have been possible without you, players, thank you for being part of our journey. ❤️💙



We know VR has a bright future! pic.twitter.com/6EBeWoSTtI