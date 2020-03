Intellivision Amico : Un Trailer d'annonces de 23 jeux, vidéo et images des machines

L'Intellivision Amico se montre enfin au grand jour. Annoncé au printemps dernier, sa sortie est toujours prévue pour le 10 octobre 2020, si tout va bien comme on dit parfois. Voyons donc de plus près à quoi elle ressemble, et les titres qu'on y verra.

En prévision de son lancement de l'Intellivision Amico en cette fin d'année, Intellivision montre donc une nouvelle bande-annonce de gameplay.

Présentant 23 jeux, dont près de la moitié n'ont jamais été vus, la bande-annonce offre ainsi un petit aperçu des titres qui ont été repensés pour la machine, et des jeux originaux qui seront disponibles sur Amico.

Après l'événement concernant Founders Edition - lancé en janvier et vendu en quelques heures - Intellivision annonce ce jour un programme de précommande Édition limitée VIP pour son système Amico.

Ainsi, à partir du 31 mars 2020, les fans qui profiteront de la précommande auront accès aux consoles Graphite Black et Glacier White pour la première fois ainsi qu'une deuxième chance d'obtenir le modèle Vintage Woodgrain (voir les images dans notre galerie). Mais aussi deux contrôleurs sans fil Bluetooth à écran tactile couleur et cinq jeux intégrés sont fournis avec chaque console.

Programme EDITION VIP

Le programme Edition VIP comprend également une carte-cadeau RFID Amico de 25 $, un code de réduction de 25% sur le magasin en ligne, une carte à échanger lenticulaire Running Man signée par Tommy Tallarico (musicien connu et boss d'Intellivision) et trois albums de bandes sonores numériques, dont "Earthworm Jim Anthology". Avec une caution remboursable de 100 $, le lot de précommande est de 249 $ pour le noir graphite ou le blanc glacier et 279 $ pour le bois vintage.

Voici ce qu'en dit ce cher Tommy, PDG d'Intellivision et créateur d'Amico :

Nos fans du monde entier ont partagé notre enthousiasme lorsque nous avons rendu disponibles nos 2600 premières unités Founders Edition, et nous avons reçu une énorme demande pour une autre opportunité de participer après que nous ayons tout vendu. Compte tenu de l'impact potentiel du COVID-19 sur la fabrication du système, nous comprenons qu'il peut être difficile de trouver des produits de divertissement plus tard cette année et nous souhaitons permettre à nos supporteurs les plus fidèles de sécuriser l'obtention de leur propre Amico.

Les fans abonnés recevront une invitation par mail le mardi 31 mars 2020 à 10h, heure normale du Pacifique, avec les instructions d'achat.

Plus d'informations peuvent être trouvées sur www.IntellivisionAmico.com.