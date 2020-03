PlayStation Store : La MEGA promotion de mars démarre, des jeux PS4 jusqu'à -65%

On ne se souviendra pas de ce mois de mars 2020 comme l'un des moments les plus exaltants de l'Histoire de l'Humanité. Néanmoins, on ne boudera pas les différentes offres proposées pour que le temps enfermé chez soi passe plus vite et à moindre frais.

Après les Doubles Réductions, qui s'achèvent ce jeudi 19 mars 2020, Sony enchaîne avec une nouvelle période de réduction. La promo Méga Mars 2020, appliquant des réductions sur de nombreux jeux PS4 sur le PlayStation Store, a commencé ce matin et s'achèvera le 2 avril prochain à 00h59.

Quelques exemples ? D'accord :

Le reste de la liste se trouve au bout de cet hyperlien.