Resident Evil 3 : Capcom récapitule l'histoire de Raccoon City en vidéo

Ce jeudi 19 mars verra ceux qui le souhaitent plonger dans la démo de Resident Evil 3. Peut-être certains auront la mémoire qui flanche ou ne seront pas au courant des événements des épisodes précédents. Un résumé a été partagé pour corriger tout ça.

N'importe quel fan de la série de survival horror de Capcom peut vous faire un topo minute par minute de tout ce qui est arrivé dans les rues de Raccoon City par la faute d'Umbrella. Un connaisseur pourrait vous mimer les protagonistes et même les effets du T-Virus. Et cela vous préparerait à Resident Evil 3. Mais comme en ce moment on reste chez soi, il faut trouver une autre solution.

Voici donc le Raccoon City Incident Report, une vidéo récapitulative de ce qui s'est passé dans Resident Evil Zero, Resident Evil et Resident Evil 2, avant que vous ne preniez le contrôle de Jill Valentine, qui va éprouver quelques difficultés à échapper Nemesis dans une ville qui ressemble à une supérette où le gérant vient de clamer qu'il ne reste plus de papier toilette.

Resident Evil 3, qui comprendre le mode multijoueur Resistance, nous infectera à partir du 3 avril sur PS4, Xbox One et PC.