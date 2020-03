Crusader Kings 3 parle de ses mercenaires et de son système de guerre

Cette semaine Paradox Interactive revient sur le développement de son très attendu Crusader Kings III et cette fois on peut en apprendre plus sur le système de mercenariat.

Les amateurs de Crusader Kings savent que, parfois notre royaume ou plus fréquemment notre Duché est dans une situation critique. La guerre ravage nos contrées et il devient bien difficile avec notre armée de venir à bout de l'envahisseur. Et les raisons peuvent être nombreuses (révolte, maladies, etc).

Dans ce type de situation dramatique il est possible (et vivement recommandé) de lever une armée de mercenaires. Dans ce nouvel épisode on apprend notamment que chaque culture génère des mercenaires, leurs noms et armoiries sont choisis dans une liste générée de noms spécifiques à leur culture afin que vous puissiez y trouver des références historiques : Compagnie de Saint-George, la bande des champs, la Compagnie de l'Aiguillon, etc.

Et il est possible selon le conflit en question de choisir des mercenaires dans des domaines militaires bien spécifiques : cavalerie, archers, hommes d'armes... Si vous devez combattre en plein jura il semble évident que'une cavalerie mercenaire n'est pas forcément recommandée.

Deux armées distinctes

L'un des changements qui intervient est que désormais vous ne payez plus d'entretien mensuel pour eux. Au lieu de cela, vous payez leur coût pendant une durée de 3 ans.

Paradox revient aussi sur le système d'armée classique. Outre les mercenaires, nos armes se composent de deux types différent de troupes : la levée et les hommes d'armes. Les hommes d'armes sont des militaires professionnels et la levée se compose de paysans ou de gens du peuple qui ne sont pas vraiment former à combattre.

Bref de beaux changements en perspective. La liste complète du carnet de développement est disponible ici.

Crusader Kings III est prévu pour cette année sur PC à une date inconnue.