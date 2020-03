The Complex : Le jeu d'aventure en Full Motion Video propage 3 (virus) extraits pour se changer les idées

Vous en avez assez de suivre des bulletins d'actualité anxiogènes, de constater les ravages d'un virus qui est en train de rendre folle une partie de la population ? Heureusement, Wales Interactive a, pour la période de confinement qui débute, de quoi penser à tout autre chose.

Bon, en fait, pas du tout, je me suis planté. Oh la bourde. Bon, impossible de faire machine arrière. Alors on va quand même vous laisser découvrir The Complex, un jeu d'aventure qui, attention, nous fera vivre en 100% Full Motion Video les tribulations du docteur Amy Tenant (Michelle Mylett, croisée dans Bad Blood, avec l'excellent Kim Coates), coincée dans un laboratoire alors que Londres en est en proie à une attaque bactériologique. Ouais je sais, le timing, tout ça...

Filmé au Royaume-Uni, ce thriller interactif, qui promet une histoire et une personnalité de sa protagoniste fortement influencées par vos décisions, avec huit fins différentes, est réalisé par Paul Raschid (White Chamber) et écrit par Lynn Renee Maxcy, scénariste, tout de même, sur The Handmaid's Tale. Une manière de confirmer, avec les trois extraits ci-dessus justifiant l'existence de cet article, que la joie de vivre devrait être au rendez-vous. Chouette.

Les précommandes ont par ailleurs commencé pour The Complex, attendu pour le 31 mars sur PC (Steam), PS4, Xbox One et Nintendo Switch.