New World : Le MMO d'Amazon présente son système de combat en vidéo

Cette semaine le MMO d'Amazon Game Studios New World parle de ses factions dans sa nouvelle vidéo. L'occasion notamment de voir quelques minutes de gameplay.

À voir aussi : New World : Le MMO d'Amazon parle de ses factions dans sa nouvelle vidéo

Toujours sous le format "Carnet de développement" New World se montre au monde en dévoilant son système de combat via des extraits de gameplay. On y voit notamment l'évolution des armes et de certains pouvoirs. L'occasion de voir aussi que le jeu inclut bel et bien la poudre noire et tout ce qui en découle.

On peut aussi se rendre compte que le jeu est assez rigide dans son système de déplacement et à travers certaines animations. Espérons que le tout soit peaufiné avec le temps.

New World est prévu pour le moi de mai de cette année et une bêta doit débuter en avril. Rappelons qu'il s'agit d'un jeu 100% PC.