Trials of Mana : La démo arrive très vite

En ces temps étranges où il faut rester chez soi, trouver des distractions devient vital. Et tout ce qui est gratuit et/ou permet de goûter à certains jeux à venir en avance est bon à prendre.

On accueillera la nouvelle avec un certain enthousiasme et un soulagement face en apprenant qu'il ne faudra pas trop s'armer de patience : la démo de Trials of Mana sera disponible sur PC (Steam), PS4 et Nintendo Switch ce mercredi 18 mars. Elle permettra à celles et ceux qui la téléchargeront de découvrir le tout début de ce remake de Seiken Densetsu 3.

Cela permettra de se composer sa petite équipe autour du héros voulu et d'aller jusqu'au combat face à Mécarachnide, avec possibilité de conserver sa sauvegarde pour la transférer dans le jeu final. Autant dire que vous serez fins prêts.

Trials of Mana sera disponible sur PS4, Nintendo Switch et PC le 24 avril prochain.