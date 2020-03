Pro Cycling Manager 2020 et Tour de France 2020 rouleront bien cet été

Le Tour de France 2020 aura-t-il lieu en juillet ? En attendant d'en savoir plus, BigBen par l'intermédiaire de nacon, sa branche jeux vidéo, a annoncé les dates de sortie de ses deux jeux de cyclisme, Pro Cycling Manager 2020 et Tour de France 2020, en profitant pour dévoiler quelques nouveautés bienvenues.

Comme énormément de disciplines, le cyclisme a fait un break jusqu'au début du mois d'avril en raison du coronavirus. Cette pause improvisée n'a pas empêché Nacon -ex-BigBen- d'annoncer le lancement de ses deux titres liés à ce sport, Pro Cycling Manager 2020 et Tour de France 2020, pour le 4 juin prochain. Les as du gros braquet auront donc le choix entre un jeu de gestion d'équipe cycliste ultra abouti et son frère cadet, plus proche d'une simulation qui vous plongera au coeur de l'action.

Le premier proposera aux amateurs de participer aux 21 étapes du Tour de France et à plus de 230 compétitions, avec comme principales nouveautés la gestion du moral des coureurs dans le mode carrière, une aide à la planification des étapes et une intelligence artificielle plus agressive et moins prévisible durant les courses. TDF, disponible à la fois sur PS4 et Xbox One, ajouté quant à lui Liège-Bastogne-Liège à son catalogue de courses, mais se veut également plus réaliste avec l'apparition d'une interface repensée, une gestion du contre-la-montre plus aboutie et là aussi une intelligence artificielle plus entreprenante.

Cerise sur le boyau, l'éditeur annoncera prochainement une nouvelle fonctionnalité qui chamboulera l'expérience de jeu. Youpi !