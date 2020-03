MSI présente en promo sa tour MAG META 5 pour du jeu PC en 1080p/Full Ultra

Si vous avez envie d'un PC Gaming tout fait sans avoir à vous soucier du montage, sachez que MSI propose actuellement son MAG META 5, une tour faite pour du 1080p sans concession et parfaite pour faire tourner les jeux récents AAA sans soucis !

Cet article est un contenu sponsorisé

Le MAG META 5 qu'est ce que c'est ? Une tour Gaming qui permet de profiter de l'immense catalogue PC en 1080p avec un bon rapport qualité-prix et avec un bon niveau de détails dans les jeux AAA.

Pour cela MSI a fait le choix des très bons processeurs Ryzen 5 3600 dont l'efficacité de l'architecture Zen 2 et la gravure en 7 nm ne sont plus à démontrer. Pour épauler le CPU, c'est Nvidia qui est choisi avec une carte graphique GTX 1660 Super à l'honneur. Ce qui en l'état permet de faire tourner en moyenne côté framerate :

Forza Horizon 4 en 93 FPS

Shadow of the Tomb Raider en 74 FPS

Battlefield V en 98 FPS

Call of Duty Modern Warfare en 101 FPS

Apex Legends en 85 FPS

Chez MSI les cartes mères et les cartes graphiques sont de conception maison et il en va de même pour le boitier conçu uniquement par la marque avec une prise en compte réfléchi de la circulation de la chaleur et donc du refroidissement.

Notons aussi que ce modèle propose notamment un éclairage RGB sur les façades avant et arrière (voir notre galerie) et que c'est entièrement paramétrable via le logiciel MSI Mystic ligh. De quoi admirer aussi un changement d'atmosphère à travers son panneau en verre trempé.

Evidemment le PC est évolutif et vous pourrez à la volée lui ajouter de la RAM ou un SSD supplémentaire.

LE MAG META 5 EST DISPONIBLE SUR RUEDUCOMMERCE AVEC UNE PROMO