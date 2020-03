GameblogLIVE : On s'envole découvrir l'île d'Animal Crossing New Horizons à 12h30

En ce vendredi 20 mars 2020, où l'on devrait tous célébrer l'arrivée du printemps la tête dans un buisson entouré de petits oisillons, le besoin d'évasion se fait plus que jamais ressentir. Si l'Enfer de DOOM Eternal vous paraît un peu anxiogène, une autre solution est disponible sur Nintendo Switch. Et on vous la présente en direct.

Le spécialiste des vacances et des prêts immobiliers sur vingt ans est de retour. Plume vous donne rendez-vous partir de 12h30 sur Gameblog TV pour une découverte désinvolte d'Animal Crossing : New Horizons.

Pendant environ une heure, vous allez pouvoir suivre les premiers pas de notre amoureux des plages de sable fin sur son île virtuelle, voir comment il s'adapte aux volontés capitalistes de Tom Nook et entretient des relations avec les autres villageois. Tout un programme.

Comme toujours, sachez qu'une fois encore il sera possible d'interagir, que ce soit par des questions ou des remarques, sur le Discord de la rédaction et Twitter avec le hashtag ci-dessous. Et n'oubliez pas de rester chez vous.

