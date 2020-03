Control : L'extension The Foundation donne des nouvelles en vidéo

Après la date il y a quelques jours, Remedy Entertainment partage désormais davantage d'informations concernant la première extension de Control, qui sera flanquée d'une mise à jour.

En plus de fournir The Foundation à ceux qui souhaitent se le procurer (dans le Season Pass à 24,99 ou individuellement pour 14,99 euros), les développeurs de Control procéderont en effet à quelques aménagements via une update gratuite. Elle permettra d'amélior entre autres le confort dans la consultation de la carte et apportera la possibilité de replacer les points de compétences.

Quant à l'extension en elle-même, qui emmènera Jesse Faden plus profondément dans les entrailles de l'Ancienne Maison pour dénicher la cheffe des opérations Helen Marshall, elle nous offrira une nouvelle zone promettant environ cinq heures de jeu supplémentaire.

Il faudra avoir terminé la campagne solo pour y accéder et espérer découvrir de nouvelles capacités. Et bien sûr, l'ennemi ne sera pas en reste. The Hiss accueillera dans ses rangs de nouveaux soldats armés de pioches, qu'on nous décrit comme redoutables.

Control : The Foundation arrive sur PS4, Xbox One et PC le 26 mars prochain.