Final Fantasy VII Remake : Trois thèmes dynamiques PS4 se découvrent

Le retour de Final Fantasy VII à travers une restauration grand luxe s'accompagnera de tout un tas de produits et gadgets inutiles et donc parfaitement indispensables. Et puis il y a aura de quoi faire vivre la navigation dans le menu principal de votre PS4.

Square Enix a une tripotée de thèmes dynamiques PS4 Final Fantasy VII Remake à disposition des joueurs qui le souhaitent. L'éditeur japonais l'a rappelé sur Twitter en partageant de courts extraits permettant d'en découvrir trois d'entre eux - que nous avons réunis ci-dessus.

Le premier, où Cloud, Barret, Tifa, Aerith et Red XIII sont aux portes de Midgar, est celui dont ceux qui ont téléchargé la démo avant le 11 mai pourront profiter. Le deuxième, avec l'artwork iconique de Cloud face au building de la Shinra est quant à lui offert aux abonnés PlayStation Plus. Enfin, le troisième, qui présente Sephiroth, sera offert aux précommandes chez Amazon aux États-Unis et dans quelques enseignes européennes.

Final Fantasy VII Remake est attendu pour le 10 avril sur PS4.