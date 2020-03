The Witcher 3 : Le mod qui transforme tous les combats en Gwent ENFIN terminé

Cela fait bientôt cinq ans que The Witcher III : Wild Hunt est sorti. Bientôt cinq ans qu'une idée assez folle concernant son système de combat a été teasée, sans se concrétiser. Heureusement, Internet n'oublie jamais.

Allez, je vous ramène au 8 décembre 2015. À cette date, nous partagions avec vous le projet d'un certain DickDangerJustice qui, passionné par le jeu de cartes de The Witcher III, souhaitait remplacer tous les combats par cette activité (The Witcher 3 PC : Le mod qui remplace les combats par des parties de cartes). Hélas, le mod Hearts of Card va stagner. Ne pas aller au bout.

Mais son esprit est resté avec nous. Et le code source de son idée avec. Un certain Kreyoo a continué son oeuvre et, en téléchargeant et installant sur votre PC ce nouveau programme disponible sur Nexusmod, la magie opère.

En gros, dès qu'une rixe s'engage (la première attaque qui touche), une partie de Gwent remplace la totalité du combat. En triomphant des trois rounds, vous tuez tous les ennemis à portée meurent. Si vous perdez, vous décédez. C'est l'occasion de redécouvrir un excellent RPG en monde sous autre jour. Et en essayant de fortifier son deck.

The Witcher III : Wild Hunt est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.