Nvidia : Une RTX 3080 ti jusqu'à 40% plus puissante qu'une 2080 ti ?

Nvidia a déjà annoncé que nous ne serions pas déçus par la génération Ampère à venir en termes de performance. Et une nouvelle fuite tend à confirmer cet état de faits.

La fuite provient notamment d'un utilisateur sur Twitter qui a posté ce message :

1 Surprisingly, the next gen chip will be based on Samsung 10nm node 2 Not very solid about what GA102 really got, may struggle to be 40% above 2080ti, but bound to be under that number if compared against full bore TU102 3 SLi will be available to GA102 ONLY 4 RTX for everyone pic.twitter.com/b5YAKmOmgf