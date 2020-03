Final Fantasy VII Remake : La démo déjà speedrunnée, la vidéo expéditive

L'être humain est ainsi fait : donnez lui un os à ronger, n'importe lequel, et à force d'essais, il finira par vous en faire un Penseur taillé avec une précision d'une infinie perfection. Alors vous pensez bien que le double hit combo Covid-19 + démo de Final Fantasy VII Remake allait forcément faire quelques étincelles...

Vous ne l'attendiez pas, et à vrai dire nous non plus : voici donc le speedrun de ladite démo, qui a su faire vibrer la corde sensible de la nostalgie en nous permettant de découvrir la version revue et corrigée de l'iconique ouverture "Bombing Mission".

Mais certains n'ont visiblement pas le temps de niaiser, à l'instar du runner Ffamran, qui parvient donc à terminer ce galop d'essai en 13 minutes et 22 secondes, preuve à l'appui. Notre homme pressé commence par optimiser les raccourcis assignés au bouton L1, et trace sa route sans demander son reste, même s'il récupérera tout de même quelques items destinés à remplir la jauge de magie au passage.

La technique pour expédier les affrontements obligatoires semble aussi simple qu'efficaces : spammer les attaques lourdes contre les gardes, et casser la protection des chiens avec des sorts de feu. Pareil pour les monodrives : une attaque chargée au point de rendez-vous, et le tour est joué.

Mais le plus impressionnant reste sans doute la vitesse avec laquelle Ffamran parvient à stagger le boos Scorpion Sentinel, en alternant entre Cloud et Barrett avec un sens du timing qui force l'admiration.

Vous aurez encore l'occasion de tenter d'égaler le skill de notre runner, puisque Final Fantasy VII Remake n'arrivera que le 10 avril prochain, exclusivement sur PlayStation 4.