E3 2020 : Square Enix s'exprime sur l'annulation et étudie d'autres options

L'annulation de l'E3 2020 laisse un trou béant dans le calendrier de nombreux éditeurs et constructeurs, qui doivent désormais trouver d'autres solutions pour présenter ces jeux qui auraient auraient du briller dans la Cité des Anges....

À voir aussi : Annulation de l'E3 2020 : Les réactions des éditeurs et constructeurs

Si certains, comme Microsoft et Ubisoft, ont rapidement réagi et exprimé leur envie de ne pas rester les bras croisés durant la période faste du salon californien, d'autres n'ont pas commenté dans l'immédiat.

Parmi ceux qui pouvaient potentiellement proposer une conférence et nous mettre des étoiles plein les yeux, il y a Square Enix.

Le géant japonais a finalement publié un communiqué (voir dans notre galerie ci-dessous) sur les réseaux sociaux pour s'exprimer au sujet de l'absence de l'E3 cette année.

Rien n'est plus important que la santé et le bien-être de nos employés, leurs familles, nos partenaires et, bien entendu, nos fans. Nous soutenons la décision de l'ESA d'annuler l'E3 2020 et exprimons notre plus sincère reconnaissance à tous ceux qui travaillent sans relâche pour proposer des jeux et expériences inoubliables durant l'E3. Nous comprenons la déception non seulement pour nos développeurs et les éditeurs mais aussi les milliers de fans qui viennent de loin pour célébrer le jeu vidéo à l'E3. Nous sommes à vos côtés.



Notre line-up 2020 et celui de la prochaine génération, est plus fort que jamais pour Square-Enix. L'E3 a toujours été un moment incroyable pour montrer nos jeux à venir, nous explorons d'autres options pour partager nos jeux avec vous. Nous vous en dirons plus prochainement, restez à l'écoute.

Il est facile de penser que, là aussi, cela pourrait se terminer par la diffusion d'une présentation en ligne des différents projets en développement chez Square Enix. Mais rien ne le garantit. Alors wait and see...