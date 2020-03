Prince of Persia débarque dans For Honor via un événement in-game

Ubisoft a en effet annoncé hier soir, Blades of Persia, un événement in-game inspiré de la licence Prince of Persia disponible dans For Honor depuis hier et jusqu'au 2 avril. De quoi s'agit-il exactement ?

Eh bien durant trois semaines (vu qu'on aura tous que ça à faire) avec cet ajout d'un mode de jeu à durée limitée, on aura droit à une nouvelle quête dans le mode Arcade ainsi que de nouveaux objets inspirés de Prince of Persia que les joueurs pourront collectionner. Tous les joueurs disposeront également d'un Pass Événement gratuit.

Voici le pitch de l'événement en question :

À la suite d'une tempête de sable ayant fait rage sur les terres d'Heathmoor, le Prince revient pour revendiquer le trône de For Honor. Il est à la tête d'une armée de créatures de sable que les Héros devront vaincre, lui y compris, au cours d'un mode de jeu à durée limitée, Souverain du Temps, dans une variante de la carte Harbor du mode Dominion. Au cours de ce combat, le Prince apparaîtra régulièrement sous la forme d'une tornade de sable et cherchera à détruire tous les Héros présents sur son chemin à l'aide de la légendaire Dague du Temps.

Ce n'est pas tout, car en plus de ce mode de jeu spécial, des changements inspirés de Prince of Persia seront également ajoutés à For Honor incluant une refonte des interfaces de jeu avec de nouveaux visuels et de nouvelles musiques issus de l'univers de Prince of Persia.

L'événement introduit également des objets de personnalisation sur le thème de Prince of Persia. Grâce au Pass Événement gratuit, les joueurs auront accès à 30 niveaux d'équipements et de butins inspirés de Prince of Persia.

Dans les niveaux gratuits les joueurs pourront obtenir une nouvelle tenue de combat, un effet Humeur du Sable, un schéma d'emblème et 26 nouveaux ornements ainsi que des unités d'Acier et des caisses de ferraille. Les joueurs pourront également acquérir différents objets tout au long de la durée de l'événement incluant :

26 nouvelles armes peuvent être récupérées sur le champ de bataille.

Deux tenues illustres, Ratash et Sandwraith, disponibles dans la boutique du jeu au prix conseillé de 20 000 unités d'Acier.

Le Prince est lui-même disponible dans la boutique du jeu pour 10 000 unités d'Acier.

Au cours de l'événement et au fur et à mesure de l'écoulement des sables du temps, le Prince retrouvera ses racines maléfiques et se transformera en Prince Noir.

Cette transformation marquera le début d'un nouveau mode de jeu disponible le 19 mars. Les détails de la deuxième semaine de ce mode de jeu seront révélés à cette même date.

Lancé en février 2017, For Honor vient récemment d'entrer dans sa quatrième année de contenus post-lancement intitulée « L'Année du Jugement » avec « Hope », la Saison 1 de l'Année 4.

Ubisoft nous précise que For Honor compte désormais plus de 20 millions de joueurs dans le monde.