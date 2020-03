Quand Bill Murray remplace Leon dans Resident Evil 2, ça donne ça

On le sait, les SOS Fantômes "ain't afraid of no ghost" (ce qui veut dire qu'ils n'ont "même pas peur des fantômes"). Mais qu'en est-il des zombies ? Eh bien, ils n'ont pas l'air de les inquiéter plus que ça. Quand tu fais face à un Bibendum Chamallow de 34 mètres, tu apprends à relativiser.

Depuis la sortie de Resident Evil 2 l'année dernière, la version PC du remake a été moddée un très grand nombre de fois. Et souvent, c'était le très populaire Mr. X qui se faisait remplacer par des personnages divers et variés. Dans le cas du jour, c'est Leon qui s'est vu remplacer par... Bill Murray. Ou plutôt par le Dr. Peter Venkman tel qu'il apparaît dans Ghostbusters : The Video Game.

Comme on pouvait s'y attendre, le résultat est plutôt comique. Pour info, ce mod est l'oeuvre d'un certain "George Chief Moding." Ce dernier ne s'est par ailleurs pas limité à ça. En effet, il a créé un autre mod dans lequel Leon est cette fois remplacé par le regretté Harold "Egon Spengler" Ramis. Une vidéo présentant ce second mod est également disponible ci-dessus. À noter que le moddeur prévoit d'ores et déjà d'ajouter les deux autres Ghostsbuters au jeu de Capcom. Vivement les mods de Resident Evil 3 !