SONDAGE. E3 2020 : Que pensez-vous de son ANNULATION ?

La propagation de l'épidémie de Covid-19 liée au désistement de plusieurs figures de l'industrie y ont fait songer à maintes reprises. Et la nouvelle est finalement tombée ce mercredi 11 mars : l'E3 2020 est annulé.

À voir aussi : Annulation de l'E3 2020 : Les réactions des éditeurs et constructeurs

C'est une première depuis 1995 : Los Angeles n'accueillera pas l'Electronic Entertainment Expo en juin prochain. Les organisateurs ont dû capituler face au problème sanitaire que le coronavirus pose au monde entier - et qui a poussé tout récemment le président américain Donald Trump a interdire les vols venant d'Europe.

Si l'on sait que des éditeurs et constructeurs tenteront néanmoins de proposer des formats adaptés pour que la période reste propice à la fête et aux annonces, l'absence de l'événement en tant que tel aura un impact sur l'industrie. Et le moral de nos chers Thomas et Romain, qui se voyaient déjà partir à la découverte de nombreux jeux devant l'objectif de la souriante Morgane. Et vous, pas trop déçus ?

Nous vous posons la question : " Que pensez-vous de l'annulation de l'E3 2020 ?"

N'hésitez pas à exprimer votre avis par l'exercice du sondage, en faisant valoir votre voix parmi les propositions ci-dessous. Et en donnant, bien entendu, votre point de vue dans les commentaires du forum.