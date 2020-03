Breath of the Wild : Voyager dans l'espace, c'est possible, la preuve en vidéo

Les équipes d'Eiji Aonuma peuvent être fières d'elles, car on imagine aisément le courage et le travail qu'il leur aura fallu afin d'oublier le soporifique Skyward Sword, et recréer de toutes pièces la légende de la saga Zelda. Au final, leur audace aura été plus que récompensée : trois ans après sa sortie, Breath of the Wild continue inlassablement de faire bouillir l'imagination des joueurs du monde entier.

"J'ai jamais eu les pieds sur terre, j'aimerais mieux être un oiseau", chantait dans les années 1980 un Daniel Balavoine tristement prémonitoire. Sans doute fatigué de n'être qu'un Hylien soumis à la loi de la gravité, le père Link a également décidé de quitter la terre, et de hisser la grand'voile pour s'envoler, parmi les oies sauvages.

C'est en effet l'exploit auquel est parvenu le joueur Yukino-san, qui a immortalisé son exploit à travers une vidéo détaillée de plus de huit minutes, qui risque de mettre les plus platistes de nos lecteurs en PLS.

L'aventure commence auprès du PNJ Jinin, qui vous propose une course chronométrée : il faut alors changer de monture pour un cheval sauvage, et recommencer l'opération jusqu'à ce que ce dernier entre en syncope, et commence son ascension céleste. Au bout de quelques heures d'attente, vous aurez ainsi une chance sur quatre de quitter l'atmosphère d'Hyrule pour gagner l'espace, à condition de ne pas être bloqué dans votre élan par un élément du décor.

Il ne vous reste plus qu'à profiter de la douce solitude stellaire qui s'en suit, bien que le père Link semble visuellement très atteint par sa chute à la Felix Baumgartner...