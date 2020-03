Shoujo Jigoku no Doku Musume : Le nouveau Nippon Ichi Software dévoile ses premiers visuels

Décidément, tout va trop vite dans notre société du divertissement. Hier, nous vous dévoilions le nom du nouveau jeu de Nippon Ichi Software, sorti d'un chapeau magique que l'on avait pas vu venir. Moins de 24 heures plus tard, les visuels et mes détails sont déjà de sortie. Quelle vie.

Le très japonais Shoujo Jigoku no Doku Musume était hier encore fort nébuleux, mais entre le site officiel déjà en ligne et les screenshots dévoilés dans le nouveau numéro de Famitsu et déjà disponibles dans notre galerie d'images, il y a de quoi faire.

Nous découvrons ainsi le look de l'éponyme Doku Musume (la Princesse Poison), qui en plus d'être amnésique ne dispose plus de sa propre enveloppe corporelle, et hante donc notre héros au bras amoché en attendant d'aller mieux. Il vous faudra donc survivre au poison qui ravage les Enfers en traçant des chemins en pointillé, non sans occire au passage les monstres qui se dresseront sur votre chemin, ce qui apporte selon l'article de Famitsu un petit côté puzzle-game.

Doku Musume pourra également posséder votre bras meurtri pour en faire une sorte d'arme à feu, ce qui vous permettra de shooter du suppôt de Satan à distance, sans avoir à marcher dans cette substance rosâtre qui n'inspire guère la confiance.

Les autres jeunes filles représentées arpentent elles aussi leur vision de l'Enfer, à force de broyer du noir, ce qui ne les empêchera pourtant pas de vous prodiguer quelques conseils par l'intermédiaire d'une radio, mais seuls les dialogues avec la princesse éponyme modifieront le scénario du jeu en fonction de vos réponses.

Si Shoujo Jigoku no Doku Musume n'a toujours pas été mentionné pour l'occident, le jeu sortira également sur Switch, en plus de la version PlayStation 4 déjà annoncée pour le 25 juin 2020 au Japon. やった !