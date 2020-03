The Last of Us : Le compositeur des jeux travaillera sur la série

Annoncée la semaine dernière à la surprise générale, la création d'une série télévisée The Last of Us pour la chaîne HBO doit encore recruter. Et si ce n'est pas du casting dont on parle aujourd'hui, voilà l'annonce d'un renfort qui rassurera encore davantage les fans.

L'évocation de The Last of Us rappelle naturellement les performances incroyables de Troy Baker et Ashley Johnson, le scénario et la mise en scène de Neil Druckmann et Bruce Straley. Mais on n'oublie pas non plus les accompagnements musicaux minimalistes de Gustavo Santaolalla, ayant largement contribué à entretenir une ambiance parfaite.

Et pour la production de la série supervisée aux côtés de Craig Mazin (Chernobyl), le vice-président de Naughty Dog avait justement quelque chose à annoncer :

Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO! - Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 11, 2020

Voilà qui est enthousiasmant ! En plus de nous accompagner de son talent musical sur The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla nous rejoint dans l'aventure The Last of Us sur HBO !

Le compositeur argentin, qui s'est notamment illustré au cinéma avec les bandes originales d'Amours chiennes ou encore 21 Grams et a été oscarisé deux fois pour son travail sur Le Secret de Brokeback Mountain et Babel. Pour la télévision, on lui doit le générique du feuilleton Hell of Wheels (dont l'acteur principal ferait un très bon Joel, soit dit en passant) et l'atmosphère musicale de la série-documentaire Making a Murderer.

On rappelle que l'on ignore encore quand The Last of Us verra le jour sur HBO. Mais on sait que The Last of Us Part II, lui, arrive le 29 mai prochain sur PS4.