Another World / Flashback : La compilation française s'annonce en version physique

En ces temps incertains où plus rien ne semble aller de soi, il peut paraître opportun de se tourner vers des valeurs dites "refuge", qui nous rappellent peut-être des temps meilleurs. Et comme même le petit commerce pâtit de l'actuelle situation, autant consommer local.

Voilà pourquoi l'éditeur français Microids dégaine la compilation qui va bien, celle qui réunit deux titres bien de chez nous : Another World / Flashback. Les deux classiques de l'aventure des années 1990 que l'on doit aux géniaux Eric Chahi et Paul Cuisset avaient déjà fait l'objet d'un rapprochement purement dématérialisé en novembre dernier, mais l'affaire se veut cette fois un peu plus sérieuse, période de crise oblige.

Microids annonce en effet la sortie physique d'Another World / Flashback sur PlayStation 4 et Switch, comme vous pouvez le découvrir dans notre galerie d'images qui va bien. En plus des nombreuses améliorations listées à l'époque par notre malade imaginaire préféré, vous pourrez profiter des versions numériques des deux bande-sons, de quatre artworks équitablement répartis, et enfin d'une bien jolie jaquette réversible.

Si vous parvenez à rester en vie d'ici là, les versions physiques d'Another World / Flashback sortiront sur PlayStation 4 et Switch le 16 avril 2020.