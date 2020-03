E3 2020 : Ubisoft réagit à son annulation et évoque des événements en ligne

Tous les éditeurs et constructeurs sont évidemment impactés par cette annulation de l'E3 2020, annoncé ce soir de manière officielle par l'ESA, l'organisateur du salon de Los Angeles. Et parmi eux, Ubisoft vient tout juste de réagir sur Twitter, via un très bref communiqué.

À voir aussi : C'est officiel, l'E3 2020 est annulé, ses organisateurs s'expriment

Voici donc sa déclaration laconique, via une image postée sur leur compte officiel Twitter :

La santé et le bien-être de nos équipes, de nos joueurs et de nos partenaires sera toujours notre priorité. Aussi, bien que nous soyons sincèrement déçus de ne pas pouvoir vivre l'E3 à vos côtés cette année, nous soutenons la décision de l'ESA. L'E3 est, et continuera d'être un rassemblement important pour nous réunir en tant que communauté autour de notre passion pour les jeux vidéo.



Nous explorons actuellement les différents formats en ligne à notre disposition pour partager nos actualités et sorties. A très vite pour plus d'infos !

Voilà, vous savez tout. Attendons-nous évidemment à ce que de nombreux éditeurs suivent cette voie, celle des conférences et autres annonces en ligne, histoire d'apporter un peu de "nouveau" dans la manière de communiquer lorsqu'un salon est annulé.

Pensez-vous que ce sera le futur ?